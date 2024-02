Warburg Research belässt Sartorius auf 'Hold' - Ziel 285 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sartorius nach einer Platzierung eigener Aktien und einer Kapitalerhöhung von Sartorius Stedim auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Laborausrüster habe sich erwartungsgemäß dafür entschieden, seine Kapitalbasis zu stärken, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sartorius wolle sich alle strategischen Optionen offen halten und dazu zählten auch Zukäufe, die Teil der neuen Prognose für 2028 seien./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.