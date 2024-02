Warburg Research belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Finanztrends Video zu SFC Energy



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Eckdaten habe es Anfang Februar schon gegeben und insofern legte Analyst Malte Schaumann seinen Fokus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den Ausblick. Dieser liege in puncto Profitabilität leicht über den Markterwartungen. Dies sei positiv zu werten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.