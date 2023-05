Warburg Research belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 292 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Der schwache Jahresstart sollte nicht zu hoch gehängt werden, schrieb Analyst Christian Cohrs am Montag in einem Nachklapp zum ersten Quartal. Er ist sich ziemlich sicher, dass das obere Ende der Zielspanne für das Gesamtjahr mindestens erreicht werden kann./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.