Warburg Research belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 240 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Dass der Rüstungskonzern und Autozulieferer seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt habe, dürfte nur geringfügige Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie und die Ergebnisse haben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel für die operative Marge habe Rheinmetall zudem unverändert gelassen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.