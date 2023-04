Warburg Research belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Finanztrends Video zu ProSiebenSat.1 Media



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat ProSiebenSat.1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Zahlen des Senders für 2022 hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte auch für den Ausblick. Das Chance/Risiko-Verhältnis hält er aber für nach wie vor unattraktiv, insbesondere da eine Gewinnerholung in der zweiten Jahreshälfte bereits eingepreist sei ungeachtet der nicht genau vorhersagbaren Entwicklung. Außerdem verstimme ProSiebenSat.1 mit der Dividendenkürzung einkommensorientierte Investoren./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.