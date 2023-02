Warburg Research belässt PNE auf 'Buy' - Ziel 26,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,20 Euro belassen. Der erhöhte Ausblick des Wind- und Solarparkentwicklers spiegele die verbesserten Aussichten für die Branche wider, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der mittlerweile zu den Aktien gelegten Verkaufsabsichten des Hauptanteilseigners Morgan Stanley Infrastructure Partners dürfte die weitere Entwicklung der Aktie aber nicht nur von der Geschäftsentwicklung abhängen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.