Warburg Research belässt Nagarro auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nagarro nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Eckzahlen hätten seine Schätzungen untermauert, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der IT-Dienstleister dürfte zudem zur avisierten Vorlage des Jahresberichts am 16. April weitere Kommentare zum aktuellen Geschäftsumfeld geben. Nachdem einige international tätige IT-Dienstleister bereits ihre Erwartungen für 2024 dargelegt hätten, lege dies nahe, dass auch für Nagarro eine Verbesserung im zweiten Halbjahr zu erwarten sei./ck/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.