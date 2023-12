Warburg Research belässt Metro AG auf 'Hold' - Ziel 6,80 Euro

Finanztrends Video zu Metro St



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Metro AG nach endgültigen Zahlen sowie Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der Großhändler habe die Markterwartungen im Schlussquartal 2022/23 weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den operativen Ergebnisausblick (Ebitda) auf das Geschäftsjahr 2023/24, der verhalten ausfalle und die derzeitigen Herausforderungen widerspiegele. Kurstreiber seien vor diesem Hintergrund nicht in Sicht./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.