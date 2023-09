Warburg Research belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese hätten Licht und Schatten bereitgehalten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ habe der Spezialchemiekonzern mit einer geringen Nachfrage der meisten Kundengruppen zu kämpfen, verschärft durch den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen. Positiv zu vermerken sei, dass infolge der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Envalior ein hoher Buchgewinn erzielt worden sei, der das ausgewiesene Nettoergebnis massiv verbessert und die Nettofinanzverschuldung reduziert habe./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.