Warburg Research belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Eckdaten zum Jahr 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Technologiekonzern die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einen Ausblick werde es wohl erst im März mit den finalen Resultaten geben. Ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sollte 2024 drin sein angesichts der Nachfrage aus der Chipindustrie./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.