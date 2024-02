Warburg Research belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Aktualisierte Zielsetzungen untermauerten die Erwartungen einer Erholung im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unsicherheit drehe sich um die kurzfristigere Entwicklung in diesem Jahr, vor allem im Kundenkreis der Automobilindustrie. Die Stimmung sollte sich im Jahresverlauf bessern./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.