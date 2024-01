Warburg Research belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 88 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss AG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Kurseinbruch auf die Angaben zum vierten Quartal hin sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der gewinnseitigen Enttäuschung habe das Modeunternehmen beim Umsatzwachstum das obere Ende der Prognosespanne erreicht. Angesichts des Bewertungsabschlags sei eine Kaufempfehlung gerechtfertigt./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.