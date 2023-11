Warburg Research belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Hinsichtlich einer möglichen Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahme sollte wegen der Kursbelastung bald Klarheit geschaffen werden, schrieb Analyst Christian Cohrs am Dienstagmorgen nach der Ad-hoc-Meldung. Eine Beurteilung des möglichen Kaufs der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH sei erst mit weiteren Details möglich./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.