Warburg Research belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 70 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern sei aus eigener Kraft und durch die Bank überraschend stark gewachsen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Resultate zeigten, dass es den Düsseldorfern nun gelinge, die Margen wieder zu erhöhen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.