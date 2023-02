Warburg Research belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

Finanztrends Video zu Hamborner REIT



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die soliden Resultate des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für das Schlussquartal spiegelten das robuste Geschäftsmodell wider, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gesellschaft könne dank ihrer soliden finanziellen Lage schnell auf sich eröffnende Gelegenheiten an ihrem Markt reagieren. Auch den Ausblick auf das neue Jahr wertete der Experte als positiv./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.