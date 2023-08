Warburg Research belässt GFT Technologies auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der vom IT-Dienstleister nach unten korrigierte Ausblick sei keine Überraschung mehr, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung habe inzwischen ein Mehrjahrestief erreicht, zudem werde GFT mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt. Daher rate er zum Kauf./ajx/lew Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.