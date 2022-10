Warburg Research belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 25,40 Euro

Finanztrends Video zu flatexDEGIRO



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Analyst Marius Fuhrberg betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, die Handelsbereitschaft der Kunden sei im dritten Quartal weiter schwach gewesen. Der Online-Broker sollte aber dennoch das obere Ende seiner Umsatz-Zielspanne erreichen können. Bei der operativen Marge sei jedoch ein starkes Schlussquartal von Nöten./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.