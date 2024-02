Warburg Research belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos vor Zahlen des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Angesichts der sehr vorsichtigen Prognosen von Wettbewerbern wie Melexis und NXP, die erst letzte Woche veröffentlicht worden seien, sei er nun der Meinung, dass die Senkung seiner Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 im Januar nicht stark genug gewesen sei, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe diese deshalb erneut überarbeitet und letztlich leicht angepasst./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.