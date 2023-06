Warburg Research belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Finanztrends Video zu Dürr



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr angesichts der Übernahme von BBS Automation auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Profil des Zukaufs passe zu früheren Äußerungen des Managements, außerhalb des Automobilgeschäfts zu expandieren, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Finanzierung sollte kein großes Problem darstellen. Ein Schnäppchen sei der Kauf aber nicht. Cohrs ist auch eher vorsichtig mit Blick auf die Konzernstrategie, die Aktivitäten und Endmärkte von Dürr zu erweitern. Damit gehe die Gefahr einher, den Fokus auf das eigentliche Geschäft zu verlieren./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.