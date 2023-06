Warburg Research belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Continental nach einem Interview der Finanzchefin Katja Dürrfeld in der "Börsen-Zeitung" auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Aussagen, dass die Geschäfte des Autozulieferers und Reifenherstellers in diesem Jahr trotz eines ungewissen konjunkturellen Umfelds nach Plan liefen und Continental auch auf Kurs sei, um die mittelfristigen Margenziele im Auto-Geschäft zu erreichen, seien ermutigend, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.