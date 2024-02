Warburg Research belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der operative Vorsteuergewinn des Kupferkonzerns habe zwar die Markterwartung etwas verfehlt, seine Schätzung aber leicht übertroffen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die gefallenen Metallpreise, niedrigere Schmelz- und Raffinierlöhne sowie Anlaufkosten für neue Werke und Projekte dürfte mit Blick nach vorn aber erst einmal die Profitabilität belasten./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.