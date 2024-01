Warburg Research belässt Amadeus Fire auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das Umfeld für den Personaldienstleister in Deutschland sei robust, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl sei der Krankenstand unter den Menschen aktuell recht hoch. Das könnte etwas belasten. Zudem gebe es weiterhin Gegenwind im Geschäft mit Teilzeitstellen, da es an Arbeitnehmern mangele, die solche Stellen annehmen wollten./mis/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.