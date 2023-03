Warburg Research belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AIXTRON SE":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der jüngste Kursrückgang der Aktie eröffne eine Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen des US-Elektroautobauers Tesla über eine sehr deutlich geringere Verwendung von SiC-Halbleitern beeinflusse nicht das korrespondierende Geschäft von Aixtron. Die Nachfrage dürfte hoch sein./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.