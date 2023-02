Warburg Research belässt 1&1 auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "1&1":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Netzwerkausbau des Telekommunikationsunternehmens dürfte sich verzögern, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei wäre eine schnelle Beseitigung aller Hindernisse wichtig. 1&1 will nach erheblichen Verzögerungen beim Aufbau seines 5G-Netzes eine mögliche Behinderung durch den britischen Konkurrenten Vodafone prüfen lassen, wie am Vorabend bekannt wurde./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.