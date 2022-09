Vectron Systems: Umsatzziel bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) aufgrund des Auslaufens des Effekts aus der TSE-konformen Kassenumstellung einen deutlichen Umsatzrückgang um 41,2 Prozent auf 12,56 Mio. Euro verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage finde sich der starke Umsatzrückgang in einer sichtbaren EBITDA-Reduktion auf -0,54 Mio. Euro (HJ 2021: 4,88 Mio. Euro) wieder. Im Hinblick auf die bisherige Unternehmens-Guidance für das EBITDA von -0,8 bis 0,8 Mio. Euro liege das EBITDA leicht unterhalb der Erwartungen. Im Zusammenhang mit einem Kostensenkungsprogramm rechne der Vectron-Vorstand für das aktuelle Geschäftsjahr mit einmaligen Restrukturierungskosten (Abfindungen, Rückstellungen) von 1,25 Mio. Euro. Dementsprechend habe das Management die EBITDA-Guidance auf -2,05 bis -0,45 Mio. Euro angepasst. Die Umsatz-Erwartung von 27,0 Mio. Euro bis 30,0 Mio. Euro sei dagegen bestätigt worden. Analog hierzu passe das Analystenteam seine Ergebnisschätzungen für das Geschäftsjahr 2022 an und gehe nunmehr von einem EBITDA von -1,90 Mio. Euro (zuvor: 0,12 Mio. Euro) aus. Auf Basis des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten das Kursziel auf 9,35 Euro (zuvor: 11,00 Euro), erneuern aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.09.2022, 12:10 Uhr)



