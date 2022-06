Vectron Systems: Starkes Geschäftsjahr 2021

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Felix Haugg von GBC hat die Vectron Systems AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz auf über 38 Mio. Euro gesteigert, rechnet für 2022 wegen des ausgelaufenen Fiskalisierungseffekts bei TSE-konformen Kassen aber mit sinkenden Erlösen. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe jeder Geschäftsbetreiber bis zum 31.03.2021 eine TSE-konforme Kasse betreiben müssen, wodurch Vectron im Jahr 2021 von einer außerordentlich hohen Nachfrage profitiert habe. Selbst der pandemiebedingte Lockdown sei damit überkompensiert worden. Zum starken Umsatzanstieg habe das EBITDA auf 4,71 Mio. Euro (GJ 2020: -1,67 Mio. Euro) zugelegt. Aufgrund des weitest gehenden Auslaufens des Fiskalisierungseffekts rechne das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang im Jahr 2022 auf 27 bis 30 Mio. Euro. Das EBITDA solle bei -0,8 bis 0,8 Mio. Euro liegen. Dementsprechend habe das Analystenteam die Prognosen ebenfalls angepasst, erwarte bis 2024 aber einen Umsatzanstieg auf 47,19 Mio. Euro aus. Bis zum Ende der konkreten Schätzperiode im Geschäftsjahr 2024 solle die EBITDA-Marge auf 15,8 Prozent klettern. Auf Basis des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten das Kursziel auf 11,00 Euro (zuvor: 15,70 Euro), erneuern aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.06.2022, 12:50 Uhr)



