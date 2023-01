Vectron Systems: Breitere Aufstellung durch Zukauf

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG vor Ende des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) mit der acardo group AG einen Spezialisten für Verkaufsförderkonzepte übernommen und so das Kundenspektrum auf neue Branchen ausgeweitet. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe acardo umfangreiche Kontakte im Lebensmitteleinzelhandel (Edeka, Kaufland, Drogiermarkt Müller etc.) aufgebaut und biete diesen Kunden automatische Couponlösungen und -verrechnungen, eine automatische warenkorbbasierte Ausspielung von Coupons auf den Kassenbon sowie Coupons in Apps und auf Webseiten. Nach Meinung der Analysten werde mit der Einbindung der acardo -Produkte und Dienstleistungen das Produktspektrum von Vectron erheblich ausgeweitet. In der neuen Form sei Vectron weniger vom volatilen Kassengeschäft abhängig. Außerdem dürfe die Akquisition das Zahlenbild der Vectron verändern. Analog zur Unternehmenserwartung habe das Analystenteam die Stand-Alone-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2022 reduziert und gleichzeitig auch für die folgenden Schätzperioden 2023 und 2024 nach unten angepasst. Für das bereits beendete Geschäftsjahr 2022 werde nun mit Umsatzerlösen von 26,80 Mio. Euro (zuvor: 27,69 Mio. Euro) und mit einem EBITDA von -3,08 Mio. Euro (zuvor: -2,31 Mio. Euro) gerechnet. Die Prognoseanpassung solle zumindest zum Teil durch den Zukauf ausgeglichen werden. Auf Basis des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten das Kursziel auf 9,20 Euro (zuvor: 9,35 Euro), erneuern aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.01.2023, 11:25 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.01.2023 um 14:43 Uhr fertiggestellt und am 05.01.2023 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/26217.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.