VOQUZ Labs: Wachstumserwartungen voll erfüllt

Nach Darstellung von SMC-Research bewegt sich die organische Wachstumsrate der VOQUZ Labs AG aktuell mit 30 Prozent auf Planniveau. SMC-Analyst Holger Steffen hat wegen des schwierigen Kapitalmarktumfelds zwar eine Verzögerung bei der Umsetzung von Akquisitionen in das Bewertungsmodell eingearbeitet und auch den Diskontierungszins angehoben, was das Kursziel reduziert hat, sieht aber weiter hohes Potenzial für die Aktie.

Die Software-Tools von VOQUZ Labs ermöglichen laut SMC-Research Effizienzsteigerungen und Einsparungen im Betrieb von SAP und seien daher von der konjunkturellen Eintrübung nicht betroffen. In den ersten sechs Monaten 2022 habe man die Wachstumserwartungen mit einer Erlössteigerung von 30 Prozent voll erfüllen können. Das Management habe mit der Veröffentlichung der Zahlen ein starkes zweites Halbjahr und ein deutlich positives Ergebnis für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt.

Etwas verzögert habe sich wegen des schwierigen Kapitalmarktumfelds allerdings die Umsetzung einer ersten Akquisition. Die Analysten haben in ihrem Modell eine erste Übernahme schon in 2022 unterstellt gehabt und diese nun in das nächste Jahr verschoben.

Auch die drei weiteren hypothetisch angesetzten Zukäufe fallen laut den Analysten jetzt annahmegemäß jeweils ein Jahr später an (im Zeitraum von 2024 bis 2026). Insgesamt haben sich ihre Schätzungen im Detailprognosezeitraum damit etwas reduziert.

In Kombination mit einer Erhöhung des Diskontierungszinses als Reaktion auf den Zinsanstieg an den Märkten habe sich ihr Kursziel somit von 40,75 Euro (nach Aktiensplit) auf 33,20 Euro reduziert, biete damit in Relation zum aktuellen Kurs aber weiterhin ein hohes Aufwärtspotenzial von rund 120 Prozent.

Das starke organische Wachstum und die durchdachte Wachstumsstrategie stellen damit aus Sicht der Analysten weiterhin eine gute Basis für eine deutliche Höherbewertung des Unternehmens dar. Sie bekräftigen daher ihr Urteil „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter ihrer Empfehlung beruhe auf der pauschalen Integration mehrerer Übernahmen in ihr Modell, die das Unternehmen erst noch umsetzen müsse.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.10.2022 um 10:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.10.2022 um 9:35 Uhr fertiggestellt und am 20.10.2022 um 10:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-SMC-Update-VOQUZ-Labs_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.