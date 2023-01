UniDevice: Umsatzrekord in 2022

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die UniDevice AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um über 32 Prozent auf rund 460 Mio. Euro gesteigert und einen Jahresüberschuss von 3,5 Mio. Euro erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage werde es mit Blick auf die einzelnen Quartale ersichtlich, dass der Turnaround besonders im zweiten Halbjahr 2022 erzielt worden sei. Der sich im dritten Quartal stabilisierende Umschwung habe sich auch im vierten Quartal fortgesetzt. Im Jahresschlussquartal seien gemäß vorläufigen Zahlen ein Rekordquartalsumsatz von 143,4 Mio. Euro und ein Periodenüberschuss von über 1,3 Mio. Euro erzielt worden. Dabei habe das Unternehmen nach Meinung der Analysten wohl von einem hervorragenden Geschäft rund um die Shopping-Events wie Black Friday oder Cyber Monday profitiert. Basierend auf den über den Erwartungen von GBC liegenden vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 und einem positivem Geschäftsausblick seitens des Managements erhöhe das Analystenteam die Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 und das Folgejahr 2024. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten das Kursziel von 3,10 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.01.2023, 12:40 Uhr)



