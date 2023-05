UniDevice: Deutlicher Umsatzanstieg im Q1

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die UniDevice AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um über 40 Prozent auf gut 104 Mio. Euro gesteigert und das Nachsteuerergebnis mit rund 0,4 Mio. Euro ins Plus gedreht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Vorjahresquartal aber noch stark von internationalen Lieferkettenstörungen beeinträchtigt gewesen, was seinerzeit zu einem deutlichen Umsatzeinbruch geführt habe. Mit dem erneuten Übertreffen der Umsatzmarke von 100 Mio. Euro sei die Umsatzlücke des vergangenen Geschäftsjahres nun geschlossen und bezogen auf das erste Quartal ein neuer Rekordwert erreicht worden. Mit Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2023 habe das Management zudem die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Dabei werde mit Umsatzerlösen von mehr als 500 Mio. Euro und einem Gewinn von mehr als 3 Mio. Euro gerechnet. Demnach passe das Analystenteam die Ergebnisprognosen an die Entwicklung des ersten Quartals 2023 und der Unternehmens-Guidance an. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten in der Folge das Kursziel von 3,10 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



