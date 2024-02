UmweltBank: 2025 Wachstum erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC erwartet die UmweltBank AG für das Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) ein Ergebnis vor Steuern von rund 1,0 Mio. Euro. In der Folge erneuen die Analysten das Kursziel und nennen ein positives Votum.

Nach Analystenaussage sichere der Transformationsprozess „umwelt.neo“ die Zukunftsfähigkeit der Bank; die ab 2025 wieder Wachstum erwarte. Mit einer konsequenten Ausrichtung auf die Finanzierung umweltfreundlicher Projekte sei die UmweltBank AG in einem grundsätzlich wachsenden Geschäftsfeld tätig. Dennoch könne sich auch das „grüne“ Kreditinstitut den allgemeinen Marktbedingungen nicht entziehen, so dass sich die Gesellschaft derzeit in einem herausfordernden Umfeld bewege. Unter dem Strich erwarte das Analystenteam für 2023 ein EBT von 0,97 Mio. Euro. Da der überwiegende Teil der Aufwendungen für die Migration auf das neue Kernbanksystem im Geschäftsjahr 2023 anfallen werde, solle es im Geschäftsjahr 2024 zu einem Rückgang der operativen Kosten kommen. Für 2023 werde ein Aufwand für die Systemmigration von rund 10 Mio. Euro erwartet. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2024“-Studie das Kursziel von 13,80 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.02.2024, 16:48 Uhr)



