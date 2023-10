UBS startet Pfizer mit 'Neutral' - Ziel 34 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Pfizer mit "Neutral" und einem Kursziel von 34 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Nach der jüngsten Prognosekürzung dürfte es schwierig werden, die Stimmung für die Aktien des Pharmakonzerns wieder umzukehren, schrieb der nun zuständige Analyst Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte verwies unter anderem auf den Mangel an bedeutenden Kurstreibern und die anhaltende Ungewissheit bezüglich des Geschäfts mit Corona-Impfstoffen. Zudem nehme der Wettbewerbsdruck zu, sodass die Markterwartungen für das Kerngeschäft sinken dürften./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 02:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 02:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.