UBS senkt Ziel für Zur Rose Group auf 56 Franken - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zur Rose von 93 auf 56 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die absolut und relativ (zum Wettbewerber Shop Apotheke) unterdurchschnittliche Kursentwicklung führe er auf die gestiegenen finanzierungsbedingten Unsicherheiten bei der Online-Apotheke zurück, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber auch die in jüngster Zeit verstärkten Debatten über die Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte der Versicherten für den Zugang zum E-Rezept in Deutschland seien dafür verantwortlich. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 15:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.