UBS senkt Ziel für Wacker Chemie auf 155 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Wacker Chemie



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 160 auf 155 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 26. Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften eine anhaltende Volumen- und Margenschwäche insbesondere im Silikonebereich belegen, schrieb Analyst Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) liege knapp ein Viertel unter der Konsensschätzung. Haire senkte seine Prognosen für Ebitda und Ergebnis je Aktie (EPS) für die Jahre bis 2025. Beim EPS liege er für 2023 und 2024 aber über den Konsensschätzungen. Sein Anlagevotum begründet er mit Aufwärtsrisiken für seine Annahmen für die Polysiliziumpreise und der ab 2024 zu erwartenden Volumenerholung./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2023 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2023 / 15:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.