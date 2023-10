UBS senkt Ziel für Wacker Chemie auf 130 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Wacker Chemie



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 155 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) gesenkt, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geringe Verschuldung biete aber finanziellen Schutz und ermögliche Wachstumsinvestitionen, was der mittelfristigen Absatzerholung helfen sollte, begründete er das unveränderte Anlagevotum./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2023 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2023 / 17:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.