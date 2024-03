UBS senkt Ziel für United Internet auf 23 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum vierten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen für den Internetkonzern auf längere Sicht reduziert, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau zieht er die Aktien der Mobilfunktochter 1&1 vor./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 17:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.