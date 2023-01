UBS senkt Ziel für Symrise auf 122 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 123 auf 122 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen dürfte einmal mehr ein prozentual zweistelliges Wachstum aus eigener Kraft verzeichnet haben, schrieb Analyst Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechne mit einem Plus von 12,0 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von 10,3 Prozent./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 22:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.