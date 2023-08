UBS senkt Ziel für Siemens auf 167 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 181 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktie seit Jahresbeginn eröffne eine Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ursächlich für die Schwäche sei wohl die Auftragsentwicklung in der Sparte Digital Industries gewesen. Das Schlimmste in diesem Bereich sollte überstanden sein./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 15:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.