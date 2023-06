UBS senkt Ziel für Sartorius auf 470 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Sartorius Vz



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 500 auf 470 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Leuchten passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2023 an die gesenkten Jahresziele des Laborausrüsters an. Er setzt aber 2024 auf eine Erholung. Die "Bären" könnten allerdings damit argumentieren, dass die Prognosekürzung von Sartorius noch nicht ausreicht und vor dem zweiten Halbjahr 2024 der Geschäftsverlauf nicht wirklich berechenbar ist, so Leuchten./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 01:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 01:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.