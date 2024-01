UBS senkt Ziel für STMicro auf 52 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen von 54 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies senkte die Schätzung für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr um 13 Prozent. Im Geschäft mit Halbleitern für die Autoindustrie sei bereits ein stärkerer Abschwung eingepreist als er ihn für wahrscheinlich halte, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei ein Grund, an der Kaufempfehlung für die Aktien des Chip-Produzenten festzuhalten./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / 00:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 00:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.