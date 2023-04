UBS senkt Ziel für Puma auf 62 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma SE von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Puma sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Der Ausblick erscheine aber weiter fraglich. Die diesbezüglichen Sorgen seien am Markt nicht gemildert worden./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 01:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 01:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.