UBS senkt Ziel für Novartis auf 80 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 86 auf 80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern befinde sich nach wie vor in einer Übergangsphase, in der die Sichtbarkeit der wichtigsten Wachstumstreiber gering, und das Potenzial, Patentabläufe mehr als auszugleichen, unklar sei, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Prognosen blieben - wie auch der Konsens - unter dem durchschnittlichen Wachstumsziel der Schweizer für den Zeitraum 2021 bis 2027 von mehr als 4 Prozent./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 02:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 02:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.