UBS senkt Ziel für JCDecaux auf 16,90 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JCDecaux von 24,00 auf 16,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Eary passte seine Schätzungen für den europäischen Medienbereich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie an das schwächere Wirtschaftsumfeld an und senkte seine Prognosen für Werbeerträge. Er bevorzugt Agenturen wie Publicis und WPP und sieht gerade südeuropäische Sendeanstalten kritisch./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.