UBS senkt Ziel für H&M auf 148 Kronen - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M nach Zahlen und einem Wechsel an der Vorstandsspitze von 187 auf 148 schwedischen Kronen gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Der Weggang von Vorstandschefin Helena Helmersson nach den enttäuschenden Quartalszahlen habe überrascht, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun müsse sich der neue Vorstandschef, Daniel Ervér, den alten Fragen stellen. Dabei gehe es Wachstum und die Profitabilität des Modehändlers./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 20:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.