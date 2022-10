UBS senkt Ziel für Evonik auf 19 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Finanztrends Video zu Evonik Industries



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 21 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal liege unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil senkte er nun seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) im laufenden Jahr. Zum neuen Kursziel, auf dessen Basis die Aktie angemessen branchenkonform bewertet wäre, verwies er zudem auf den gestiegenen risikofreien Zinssatz./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.