UBS senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 179 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica vor Zahlen von 189 auf 179 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im sich eintrübenden makroökonomischen Umfeld müsste der Brillenkonzern eigentlich sein defensives Profil unter Beweis stellen und konkreter zur Margenentwicklung werden, um Anleger wieder anzulocken, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte das aber kaum passieren, da der wichtige US-Markt im vergangenen Jahresviertel unter Druck geblieben sein dürfte. Insofern sollte der Bericht zum dritten Quartal kaum ein Kurstreiber werden./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.