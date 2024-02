UBS senkt Ziel für Eni auf 17 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal von 17,50 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe 2023 seine Ziele letztlich erfüllt oder übertroffen, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung sei aber höher gewesen als von ihm gedacht, was er nun in seinem Modell berücksichtigte. Seine neuesten Schätzungen implizierten, dass der Marktkonsens fallen dürfte./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 17:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.