UBS senkt Ziel für Dürr auf 22,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Dürr von 33,00 auf 22,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die durchwachsenen Quartalszahlen und unter Berücksichtigung der abgeschlossenen BBS-Übernahme habe er sein Bewertungsmodell für den Anlagenbauer aktualisiert, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin eingeschlossen seien deutlich reduzierte Ergebnisprognosen (EPS) für 2024 und 2025. Dies basiere auf der Prognose, dass die sinkende Autoproduktion niedrigere Aufträge aus diesem Bereich nach sich ziehen dürfte./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 20:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.