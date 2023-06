UBS senkt Ziel für DocMorris auf 27 Franken - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 43 auf 27 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Zielsenkung reflektiere eine nicht so rasch kommende Einführung des E-Rezeptes in Deutschland, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das elektronische Rezept aber sei extrem relevant für die Aussicht auf Markanteilsgewinne der Versandapotheke auf dem deutschen Markt für Medikamentenverschreibungen./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 16:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.