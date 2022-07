UBS senkt Ziel für Deutsche Post auf 54,75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Post von 60 auf 54,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cristian Nedelcu kappte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht seine Schätzungen für 2023. Er kalkuliert dabei die erwartete Wirtschaftsschwäche an. Der Bewertungsabschlag der Papiere der Bonner sei aktuell aber im historischen Vergleich recht hoch, so der Experte./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 14:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.